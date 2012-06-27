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27 июня 2012, 16:31

Кристина Потупчик уходит с поста пресс-секретаря «Наших»

Кристина Потупчик Наши

Фото с сайта Вести.ру

Пресс-секретарь молодежного движения «Наши» Кристина Потупчик покидает свой пост. Об этом она сообщила в своем блоге в ЖЖ.

«То, что я ухожу с должности пресс-секретаря «Наших» не значит, что со мной надо дружить. Я никого не предаю, не подставляю и не бросаю – просто ухожу. «Наши», конечно, продолжают и продолжат жить как огромная социальная структура, родившая множество новых проектов - партия «Умная Россия», Стопхам, защита Цаговского леса и многие другие», – пишет Потупчик в блоге.

По словам Кристины, ее убеждения при этом не изменились, но теперь она позволит себе «больше высказываться на те темы, которые раньше обходила стороной».

Кристина Потупчик занимала пост пресс-секретаря «Наших» в течение пяти лет.

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