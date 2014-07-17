Около 150 участников крестного хода обратились за помощью к врачам

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Около 150 человек, участвовавших в крестном ходе в честь 700-летия Сергия Радонежского в Московской области, обратились за медицинской помощью, сообщает МИА "Россия Сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шесть из пострадавших на вертолетах МЧС доставлены в больницы.

Многочасовой крестный ход в Подмосковье прошел накануне, 16 июля. В мероприятии приняли участие свыше 30 тысяч верующих из разных регионов страны. Паломники прошли 15 километров из Хотьково в Сергиев Посад. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Крестный ход завершился молитвой о погибших при крушении поезда в московском метро.