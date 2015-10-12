Создано первое сферическое видео Московского Кремля

Фото: ТАСС/Александр Авилов

Фотопроект AirPano представил на своем сайте сферическую видеопанораму Московского Кремля, созданную при поддержке Русского Географического Общества.

С помощью видеопанорамы можно увидеть главную достопримечательность Москвы с высоты птичьего полета. При этом зритель сам может поворачивать изображение в любом направлении, менять угол обзора, а также приближать и отдалять объекты съемки.

В видеоролике можно увидеть необычные виды Соборной площади, колокольни Ивана Великого, башен Кремля, Красной площади и других объектов Московского Кремля.

Организаторы отмечают, что для комфортного просмотра 360-градусного видео нужно иметь быстрый интернет. Видео оптимизировано для работы с браузерами FireFox и Chrome.

Это не первая панорама Москвы, созданная в рамках проекта. Так, в 2013 году участники AirPano создали виртуальный тур по Москве, включающий 107 панорам, а в этом году участники проекта выпустили сферический видеоролик, демонстрирующий самые красивые уголки российской столицы.

AirPano – некоммерческий проект, создаваемый небольшой командой российских фотографов-любителей, специализирующихся на панорамах высокого разрешения, которые снимаются с воздуха. По географии аэросъемок, количеству воздушных панорам, художественному и техническому качеству материала на сегодня AirPano является крупнейшим в мире ресурсом.