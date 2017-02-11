Трамп проверит данные о разговоре своего советника с послом России по санкциям

Фото: Emily Molli/ТАСС

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить сообщение о том, что посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с его помощником Майклом Флинном тему антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Майклом Флинном тему антироссийских санкций.

По данным издания, ФБР прослушивало телефонные разговоры Флинна и Кисляка. Они якобы обсуждали санкции, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кисляк и Флинн действительно общались, но тему санкций они не обсуждали. Белый дом и Флинн также отрицают информацию об обсуждении санкций.