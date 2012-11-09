Эксперты оценили Московский Кремль в 1,5 триллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из древнейших памятников истории и архитектуры России – Московский Кремль – эксперты оценили в 1,5 триллиона рублей, или в 50 миллиардов долларов США.

Оценка проводилась с учетом рыночной позиции, земли, на которой расположен Кремль, социально-культурной значимости зданий, туристической привлекательности Москвы и России. Также эксперты использовали в своей оценке особую историческую ценность засекреченных помещений Кремля, информации о которых нет в свободном доступе, сообщает портал консалтинговой группы "Апхилл".

По словам руководителя департамента оценки бизнеса и активов "Апхилл", методика оценки представляет собой коммерческую тайну, однако он отметил, что в ходе работы использовались методы сравнительного и доходного подходов, а также ранговый анализ.

Таким образом, Московский Кремль стал самым дорогим объектом недвижимости на территории России. Для сравнения, башня Бурдж-Халифа, которая является самым высоким зданием в мире (его высота составляет 828 метров), стоит "всего" 1,5 миллиарда долларов США.