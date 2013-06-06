В июле у стен Кремля пройдет VI автошоу с участием команд Формулы 1

Фото: Пресс-служба

21 июля у стен Кремля состоится VI автошоу Moscow City Racing 2013. Для сотен тысяч зрителей на трассе Moscow City Racing выступят пять команд Формулы 1, а также участники раллийных и кузовных гоночных серий. В показательных выступлениях примут участие пять команд Формулы 1: Vodafone McLaren Mercedes, Scuderia Ferrari, Lotus F1 Team, Caterham F1 Team (Team Lotus в 2011 году) и российская команда Marussia F1 Team.

Помимо команд Формулы 1, в Moscow City Racing 2013 выступят команды самых популярных гоночных серий: WRC (World Rally Championship), DTM, Le Mans и ралли "Дакар", сообщила организатор Moscow City Racing Светлана Коршунова.

Команда Vodafone McLaren Mercedes выступит на шоу уже в пятый раз, в третий раз - Scuderia Ferrari с тест-пилотом Камуи Кобаяши. А место кокпита команды Lotus F1 Team займет знаменитый Кими Райкконен.

Еще один легендарный финн, Хейкки Ковалайнен, представит команду Caterham F1 Team, принимавшую участие в шоу в 2011 году под названием Team Lotus.

И второй раз подряд в мероприятии примет участие единственная российская команда Формулы 1 - Marussia F1 Team. Пилотировать болид в этом году будет дебютант чемпионата Макс Чилтон.

Команда WRC Citroen представит зрителям уникальное раллийное шоу. Также поклонники автоспорта будут приятно удивлены выступлению трех команд самого популярного в мире кузовного гоночного чемпионата DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Выступление команд состоится в рамках первого Российского этапа чемпионата DTM, который пройдет со 2 по 4 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Стоит отметить, что за пять лет шоу посетили более 1000000 зрителей. В этом году 1500 тысячи человек в течение недели будут готовить к заездам трассу протяженностью 3,7 километра. А общая площадь мероприятия составит 840 тысяч квадратных метров.

При этом будет использовано 100 тонн металлоконструкций, и 900 тонн бетонных ограждений будет привезено и установлено за одну ночь.

Примечательно, что, по оценкам специалистов McLaren- Mercedes, на участке кремлевской набережной гонщики смогут разогнаться до 306 километров в час.