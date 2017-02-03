Кремль отреагировал на возбуждение в Белоруссии дела на главу Россельхознадзора

Кремль выразил недоумение в связи с решением президента Белоруссии Александра Лукашенко возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе президента России, "российское ведомство выполняет свои функции, и выполняет блестяще". Официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила, что Россельхознадзор не проявляет какой-либо обеспокоенности по этому поводу.

"Россельхознадзор проводил мероприятия в части ограничений и запрета ввоза определенных партий продукции с территории Белоруссии в соответствии с существующим российским и международным законодательством", – заявила Мелано.

Ранее глава союзного государства поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". В декабре Лукашенко подверг жесткой критике претензии Данкверта к белорусскому продовольствию.

Летом Россельхознадзор заявлял, что намерен ввести запрет на ввоз продукции из Белоруссии из-за результатов проверки, которая выявила в товарах из 56 белорусских предприятий наличие запрещенных и вредных веществ.