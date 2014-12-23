Авторские игрушки и авангардные украшения представят на "Красном Октябре"

Фото: M24.ru

С 26 по 28 декабря на "Красном Октябре" пройдет новогодняя ярмарка "4 сезона". Здесь будут продавать авторские игрушки, винтажные вещи, авангардные украшения и аксессуары от модных шоу-румов.

Также на ярмарке вы найдете hand-made изделия, креативную посуду, необычные сумки, товары для детей, экологические фермерские продукты.

"На всем пространстве ярмарки будет много таких "эпохальных" точек, позволяющих посетителям "нырнуть" в атмосферу одного времени и через несколько минут "вынырнуть" уже совсем в иных условиях", - сообщили организаторы.

На ярмарке будут выступать диджеи и музыканты. Для детей проведут мастер-классы. Малыши смастерят новогодние поделки и праздничные сувениры.

Перекусить можно в зоне фудкорта.

По словам организаторов, на "Красном Октябре" постараются создать атмосферу европейских маркетов. Но будет здесь и кусочек отечественной истории. Перед входом в Центр Несовременного искусства "На Стрелке" установят фигуру рабочего, напоминающую об истории фабрики "Красный Октябрь".

Часть ярмарочной выручки пойдет на благотворительность – в помощь детям, больным ДЦП.

Время работы ярмарки: с 13.00 до 20.00.