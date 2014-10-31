Как готовят технику к маршу на Красной площади 7 ноября

Как технику готовят к торжественному маршу 7 ноября

7 ноября на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный легендарному параду 1941 года. Участие в нем примет историческая военная техника 1939-1945 годов. Большая часть машин была найдена и отреставрирована Музеем техники Вадима Задорожного. Мы узнали у сотрудников музея об истории техники и об особенностях управления танком на Красной площади.

Какая техника будет участвовать в торжественном марше





Юрий Костькин, руководитель поискового направления, начальник реставрационного цеха

В шествии принимает участие техника не только от нашего музея. По Красной площади вместе с нашими экспонатами пройдут боевые машины от Военно-технического музея и Музея техники Евгения Шаманского – у них есть очень интересные экземпляры. Всего получается около 45 единиц техники, в том числе от нашего музея – 37.

Мы не первый год участвуем в марше. Впервые по Красной площади прошли в 2011 году. С тех пор это превратилось в целое движение. Мы стараемся каждый год пополнять коллекцию и тот состав техники, что участвует в марше.

В прошлом году было три советских тяжелых мотоцикла М-72, а в этом уже девять. Их мы восстановили за этот год и теперь можем показать зрителям. Еще представим самоходную установку СУ-76, которую мы тоже нашли и восстановили в этом году. Также у нас будет шесть танков Т-60, три маленькие разведывательные машины Т-38, три Т-37, а также автомобили ГАЗ-67, самоходная установка СУ-100, артиллеристские системы ЗИС-2 и ЗИС-3.

Парад 7 ноября 7 ноября отмечается День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенном в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшем очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны. Марши, посвященные легендарному параду, проводятся на Красной площади ежегодно. В прошлом году на трибунах у кремлевских стен собрались 8 тысяч гостей, в том числе и 28 ветеранов, которые участвовали в историческом параде.



Самые редкие участники марша

Юрий Костькин, руководитель поискового направления, начальник реставрационного цеха

Вся техника, которая примет участие в марше – это музейные экспонаты, каждый представляет определенную редкость. Например, танк Т-37 – это плавающая малая пулеметная машина – их в экспозициях музеев насчитываются единицы, также и Т-38. Т-60 немножечко побольше, но тоже редкая машина. По всей России наберется порядка 15 штук, а СУ-76 в музеях страны наберется не более десяти.

Легкий плавающий танк Т-37. Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Из машин, которые в этом году пройдут по Красной площади, в максимальной сохранности мы нашли танк Т-60 – это на 100% оригинальная машина. Она была обнаружена под Питером. К сожалению, мы не смогли узнать его историю – на нем не было бортового номера. Можно только догадываться кто на нем воевал, поскольку экипажа там не было. Вообще, в музей мы берем только ту технику, которая была найдена без экипажа. Если находим технику вместе с экипажем, то считаем это братской могилой. Мы сотрудничаем с поисковыми отрядами, передаем информацию им, и уже они производят захоронение.

Особенности управления танком на Красной площади

Андрей Храпов, инженер реставрационных мастерских и механик-водитель танка Т-60

В ноябрьском марше на Красной площади особенных сложностей нет, потому что практически отсутствует перемещение техники в строю на большое расстояние. Главное вовремя тронуться и соблюдать интервал и дистанцию между машинами. И, конечно же, вовремя остановиться.

Основные "чудеса" происходят уже по окончании действа, поскольку погрузка и выгрузка проводятся в темное время суток. Люди устают в течение дня, да и брусчатка, если моросит дождик , скользкая. Шипов на машинах нет, траки скользят по камню, как по льду. Поэтому главное – аккуратность, внимательность и неспешность.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На Красной Площади доведется побывать в третий раз. Первый раз был самым сложным, потому как впервые за рычагами, машина капризничала, да и проход был через всю площадь. Сейчас, как и в прошлом году, все гораздо проще. Пройти от места стоянки надо всего 70 метров. А потом сразу в парк и на погрузку. Рутина, можно сказать.

Когда в этом году я принимал участие в Военном параде в честь Дня независимости и 70-летия со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, который проходил в Минске, все было серьезнее и тяжелее. Давила большая ответственность, да и в спину "дышала" современная техника, которая не могла ждать. Что важно ? Подготовить машину заранее так, чтобы на месте не было проблем. Ну и не проспать команду "Вперед!"

Как ищут и восстанавливают технику

Юрий Костькин, руководитель поискового направления, начальник реставрационного цеха

К сожалению, вся та техника, которая участвовала на полях сражений Великой отечественной, за 70 лет была или уничтожена, или сдана в металлолом или остается на местах боев, которые приходится искать. Сначала появляется информация, затем она обрабатывается, проверяется – идет большая работа в архивах, а потом уже мы проверяем на месте. И либо находим машину целиком и полностью, либо находим фрагменты бронетехники, что случается гораздо чаще.

Иногда нам предлагают бронелисты, какие-то части ходовой, иногда мы сами что-то находим, например, в болотах – у нас свой поисковый отряд. И вот из этих частей мы стараемся восстановить цельный образ. Мы работаем с заводами, архивами, ищем чертежи, документы. Находим, восстанавливаем, и машина выходит на 80-90% оригинальной, но с тем условием, что если мы что-то меняем, например бронелист, то делаем это по образцу оригинальных деталей – размеры, образ, толщина.

Андрей Храпов, инженер реставрационных мастерских и механик-водитель танка Т-60

Основные трудности – время и финансы. Если смотреть на вопрос шире, то все начинается с наличия деталей восстанавливаемого объекта, их состояния, возможности приведения в рабочее состояние, либо возможности замены на аналоги. В крайнем случае – изготовление заново. И опять, все упирается во время и финансирование.

Основным же камнем преткновения чаще всего является отсутствие достаточно полной технической документации на объект реставрации. На сегодняшний день сохранилось не так много конструкторских материалов, чертежей, снимков хорошего качестве, где запечатлена старая техника. Приходится собирать все необходимое по крупицам . Иногда – за деньги. И, как правило, это отнимает много времени. Круг замыкается.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Юрий Костькин, руководитель поискового направления, начальник реставрационного цеха

Самая большая сложность при восстановлении – это комплектация техники. Для реставратора очень важна комплектность автомобиля или бронетехники. Чем лучше сохранность, чем больше оригинальных деталей, тем легче восстановить. Но, сами понимаете, 70 лет и военная техника, которая уничтожалась тысячами.

У нас много фрагментов разрозненных, мы пытаемся восстановить, но, порой, они восстановлению не подлежат. И мы по чертежам, которые у нас имеются, по образу, который мы нашли, стараемся восстановить этот узел. Мы делаем новый в таких условиях, что отличить его от оригинала может только специалист.

То есть он не просто похож, а идентичен, единственное, что он выполнен не в 30-40х годах, а сейчас. Но это тоже металл, те же размеры, облик, штампы. Мы восстанавливаем не только саму деталь, но и технологию ее производства. Вот это самое сложное. Не просто найти фрагменты или технику целиком, а восстановить все до рабочего состояния.

Немаловажное значение имеет и информация. Те архивные документы, по которым мы работаем. Поиск фрагментов и проверка информации занимают длительное время. У нас были экспедиции на финские острова, где шли ожесточенные бои, экспедиция на Курилы, где был последний бой второй мировой войны – там мы тоже искали технику.

История одной машины

Юрий Костькин, руководитель поискового направления, начальник реставрационного цеха

Как правило, по фрагментам очень тяжело выяснить историю машины. Возьмем для примера нашу легкую самоходно-артиллерийскую установку СУ-76. Это интересная музейная редкость, мы проследили ее историю с 1943 года. В том году она была подбита и отправлена в тыл. Там она была отремонтирована и использовалась в Министерстве путей сообщения как тягач. Естественно, ничего нет вечного, техника ломается и списывается. Но хорошо, что в нашей стране очень много умелых людей, знающих и желающих сделать что-то своими руками.

Этот тягач после списания попытались восстановить. Восстанавливали его в Башкирии – наш глубокий тыл. Происходило это в 1960-е годы. Восстановить ее удалось, но со временем она снова начала разрушаться. Ее поставили на личном участке и вот недавно было сделано предложение о передаче СУ-76 музею. Вернее того, что от нее осталось. Мы поехали, забрали и нам удалось ее восстановить.

Легкая самоходно-артиллерийская установка Су-76 и легкие танки Т-60. Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Что касается малой техники – малых, легких танков Т-60, разведывательных машин Т-37, Т-38, то это собирательный образ. Нам не удалось найти ни одной целой машины. Война и время сделали свое дело. Мы собирали фрагменты в Вязьме, Смоленске, Ленинградской области. Эти машины изготавливали с 1934 по 1939, после чего они были сняты с производства. К 1941 году оставалось около 3000 машин и уже на конец 1941, начало 1942, практически все они были уничтожены в западных районах. До Москвы дошли единицы. Единственное место в Подмосковье, где мы находили останки этой техники – Вязьма. Дальше она уже не пошла.

О важности марша 7 ноября







Андрей Храпов, инженер реставрационных мастерских и механик-водитель танка Т-60

Участие в марше для меня – это ответственность. Перед собой, товарищами и, в первую очередь, перед памятью дедов. Как бы это пафосно ни звучало. И не только я так думаю. Практически все наши ребята идут на Красную площадь с такими чувствами. Каждый несет с собой память о тех, кто дал нам возможность встречать эту дату вот так – на главной площади страны.

Можно сказать, что мы стараемся протянуть некую связующую ниточку от нашего великого прошлого, через непростое настоящее к будущему, которое зависит уже даже не столько от нас, сколько от идущих за нами. Какими они будут – таким и будет оно, будущее.

Лидия Широнина