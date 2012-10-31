Движение транспорта ограничат из-за марша на Красной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение троллейбуса № 8 и автобуса № 25 ограничат в связи с репетициями и проведением марша на Красной площади.

"2 ноября 2012 года с 12 часов до окончания мероприятия, 5 и 7 ноября 2012 года с 6 часов до окончания мероприятия троллейбус № 8 от Москворецкого рынка и автобус № 25 от Нагорного бульвара будут следовать до улицы Балчуг", – сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортанс".

Торжественный марш на Красной площади в честь легендарного парада армии 1941 года состоится 7 ноября в 10 часов. Генеральная репетиция марша пройдет 5 ноября.

В марше примут участие более 6 тысяч человек: военнослужащие 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады министерства обороны России, военнослужащие внутренних войск МВД РФ и кавалерийская группа президентского полка. На марше будет представлена историческая военная техника, в том числе боевые тачанки.