"Вторжения" на Красную площадь: от полета Руста до внедорожников

Фото: ИТАР-ТАСС

28 мая отмечается своеобразная годовщина: в этот день в 1987 году самолет под управлением немецкого пилота Матиаса Руста приземлился на Красной площади. Это происшествие стало, как это ни странно, одним из самых ярких событий перестройки.

Кто еще, кроме немецкого пилота, совершал "вторжения" на Красную площадь, рассказывает M24.ru.

Полет Руста

28 мая 1987 года информационные выпуски сообщили о том, что на Красной площади сел иностранный гражданский самолет под управлением немецкого пилота. Самолет Руста пролетел через всю территорию СССР: от Финского залива до Москвы - и не был сбит.

До сих пор неизвестно, какие мотивы двигали немецким летчиком, кому и что он хотел доказать, а главное, почему он сел именно на Красную площадь, но факт остается фактом – самолет Руста беспрепятственно пересек границу Советского Союза и Финляндии и полетел в сторону Москвы.



Самолет могли сбить несколько раз – с эстонского аэродрома по тревоге поднялись несколько истребителей, но, не получив приказа сбить воздушный транспорт нарушителя границы, они вернулись обратно. А противовоздушную оборону Москвы, состоящую из автоматизированных комплексов ПВО, именно в тот день отключили для проведения внеплановой профилактики.

Матиас Руст. Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет Руста приземлился на Большом Москворецком мосту, а затем накатом доехал до собора Василия Блаженного. Вышедший из самолета летчик был арестован, успев, правда, раздать желающим несколько автографов. Суд приговорил Руста к 4 годам лишения свободы, но просидел пилот чуть больше года, после чего был амнистирован и вернулся на родину.

В дальнейшем Руст неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов Германии. В 1989 году он ударил ножом медсестру, которая отказалась от свидания с ним, за что был приговорен к 4 годам лишения свободы.

А спустя 12 лет Руста судили за кражу свитера из магазина. Сейчас бывший пилот зарабатывает на жизнь игрой в покер.

Отметим, что Руст был не первым, кто отважился на подобный перелет. За 50 лет до немецкого пилота – в 1938 году – аналогичный поступок пытался совершить англичанин Брайан Монтегю Гровер, влюбившийся в девушку из Советского Союза. Он вылетел на одноместном самолете из Лондона в Германию, а затем полетел в СССР. В Москву, как и Руст. Только целью Гровера была не Красная площадь, а Тушинский аэродром, где тогда проводились военные парады.

Однако долететь до столицы СССР Гроверу так и не удалось – у самолета закончилось топливо, и он вынужден был сесть в Тверской области на одно из колхозных полей. Англичанин был арестован и вполне мог получить 10 лет тюрьмы за незаконное пересечение границы, но суд оказался гуманным и приговорил его к 1500 рублям штрафа.

Другие случаи "вторжений" на Красную площадь

Непонятно, по каким причинам Красная площадь стала привлекать россиян как автодром, но в последнее время случаи въезда на главную площадь страны на автомобилях и других транспортных средствах значительно участились. Это строго запрещено: Красную площадь можно посещать только пешком, и то не всегда – иногда главная площадь страны полностью закрыта для посещения, например, во время подготовки концертов под открытым небом.

Однако это не мешает россиянам нарушать правила. Один из таких инцидентов произоешл 20 сентября 2010 года, когда на площадь заехал байкер. Молодой человек в каске выехал со стороны Васильевского спуска и намеревался проехать в сторону Государственного исторического музея. К мотоциклу немедленно бросились полицейские и сотрудники ФСО. Нарушитель, завидев опасность, попытался скрыться, но не сумел – мотоцикл перевернулся. Водитель не пострадал. На него составили протокол об административном правонарушении.

Отметим, что выезд на территорию Александровского сада и Манежной площади также запрещен. Тем не менее, нарушался и этот запрет. 12 октября прошлого года был задержан студент МГИМО, уроженец Чечни, который заехал на внедорожнике на территорию Александровского сада. Как выяснилось позже, молодой человек показывал двум пассажиркам автомобиля центр Москвы. На нарушителя составили административный протокол.

Фото: ИТАР-ТАСС

20 марта этого года за аналогичное правонарушение была задержана москвичка, управлявшая иномаркой. Женщина выехала на Красную площадь, чтобы показать центр города своей подруге, гражданке Финляндии. Нарушительницу задержали и оштрафовали.

2 мая полицейские задержали подростка, который заехал на Красную площадь на скутере. Никаких прав у юноши с собой не оказалось. По факту правонарушения был составлен административный протокол.