Мавзолей Ленина на Красной площади закроют 4 и 7 ноября

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

4 и 7 ноября будет недоступен для посещения Мавзолей Ленина на Красной площади, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны России.

Закрытие связано с проведением государственных мероприятий. По этой же причине будет закрыт проход к некрополю у Кремлевской стены.

4 ноября в России отметят Дня народного единства. В честь праздника этот день будет нерабочим. 7 ноября, до установления нового праздника в 2005 году, отмечалась годовщина Октябрьской революции.

Мавзолей Ленина Первый временный деревянный Мавзолей Ленина был сооружен и открыт уже менее чем через неделю после смерти председателя СНК СССР – 27 января 1924 года. Доступ в него имели только близкие родственники и высшие руководители коммунистической партии, советского государства. Массовое посещение Мавзолея началось, когда по проекту Щусева был возведен второй Мавзолей (1 августа 1924 года). Третий каменный Мавзолей в том виде, в котором он существует сегодня, также был построен по проекту Щусева в октябре 1930 года.



Отметим, что в обычные дни Мавзолей Ленина открыт для посещения каждый вторник, среду, четверг и субботу с 10.00 до 13.00.