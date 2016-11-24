Вход на каток на Красной площади будет бесплатным по утрам

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Утренние сеансы на катке, который откроется 30 ноября на Красной площади, можно будет посетить бесплатно, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ГУМа.

Бесплатными для посещения будут три первых сеанса в будни и два первых сеанса в выходные. Такой режим сохранится на протяжении всей работы катка на Красной площади. Исключение составят только новогодние праздники.

В этом году на ГУМ-катке продолжится традиция проведения мастер-классов. Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин расскажет всем желающим об особенностях этого вида спорта и покажет свои коронные приемы. Мастер-классы будут бесплатными, но для участия в них необходима регистрация на сайте ГУМа.

Каток и ярмарка на Красной площади в этом году будут оформлены в стилистике русского авангарда. В 28 домиках, будто сошедших с полотен Марка Шагала, можно будет приобрести различные сувениры, елочные украшения или угоститься традиционными русскими закусками.

Каток и ярмарка на Красной площади будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля 2017 года. Первый сеанс начинается в 10:00 и длится час. будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля 2017 года. Первый сеанс начинается в 10:00 и длится час. Вход на все сеансы (кроме бесплатных утренних) в будние дни взрослым будет стоить 400 рублей, а детям с 7 до 12 лет – 200 рублей.