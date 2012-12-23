В Москве в новогоднюю ночь дадут праздничный салют

В новогоднюю ночь в столице дадут праздничный салют

В новогоднюю ночь в столице дадут праздничный салют. На Красной площади фейерверк начнется сразу после боя курантов, затем – уже в час ночи – будет дан залп на Воробьевых горах.

Кроме того, в разных районах Москвы запустят монохромные салюты. В небо будет выпущено более 8 тысяч зарядов. В Солнцево - фиолетовые, в Тушино - оранжевые, в Зеленограде - серебряные, в Измайлово – синие, в Нагатино - зелёные, в Отрадном - красные.

Пиротехническое шоу продлится 5 минут.

Ранее сообщалось, что главный новогодний фейерверк страны запустят со стройплощадки снесенной гостиницы "Россия" на Москворецкой набережной.

Стоит также напомнить о том, что единственной площадкой в центре города, где фейерверки смогут запускать сами жители, станет Болотная площадь. Это связано с плотной застройкой округа.