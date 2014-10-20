В Москве задержан француз, снимавший Красную площадь с беспилотника

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

На Красной площади задержали гражданина Франции, который фотографировал главную площадь страны с помощью беспилотника, передает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник агентства уточнил, что в ночь на 19 октября сотрудники спецслужб задержали в районе Васильевского спуска 29-летнего гражданина Франции. Он запускал там беспилотный аппарат, на котором была с закреплена камера.

Специалисты осмотрели оборудование и решили, что она не представляет интереса для спецслужб. Француз же объяснил, что просто хотел заснять Красную площадь с высоты птичьего полета. После этого он был отпущен.