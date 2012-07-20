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Происшествия

20 июля 2012, 11:48

С Минфина взыскали 1,5 млрд руб. по проекту на Красной площади

Красная площадь Министерство финансов суды Арбитражный суд Москвы иски

Фото: Вести.ру

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО "Средние торговые ряды" и обязал взыскать с Министерства финансов РФ 1,5 миллиарда рублей расходов по девелоперскому проекту на Красной площади.

Иск против Минфина был подан на 3,6 миллиарда рублей. Речь идет о компенсации расходов компании, средства были потрачены на реконструкцию Средних торговых рядов (комплекс зданий по соседству с ГУМом по адресу: Красная площадь, дом 5/2), передает РИА Новости.

Проект реконструкции был разработан управделами президента в 2000 году. Контракт со "Средними торговыми рядами" был заключен в 2004. Соглашение исполнялось вплоть до 2010 года, когда здание было передано от ФГУП "Федеральный комплекс "Кремлевский" в ведение ФСО, и компания посчитала договор прекращенным из-за невозможности его исполнить. В связи с этим "Средние торговые ряды" обратились в суд, чтобы взыскать понесенные расходы на реконструкцию.

Данное дело уже рассматривалось в арбитраже Москвы, и суд взыскал с Минфина в пользу компании 1,6 миллиарда рублей. Однако спор дошел до кассационной инстанции, и в декабре минувшего года иск был направлен на новое рассмотрение.

Третьими лицами в деле участвуют управление делами президента, ФГУП "Федеральный комплекс "Кремлевский", Минобороны, Росимущество, ФСО, ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" и Межпромбанк.

Стоит отметить, что в производстве арбитража находится еще один иск ООО "Средние торговые ряды" к Минфину на 41,06 миллиарда рублей. Очередные слушания по нему состоятся 22 августа. Кроме того, компания подала заявление в арбитраж о собственном банкротстве. Суд оставил это заявление без движения до 20 августа.

Средние торговые ряды были возведены в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна. Выстроенное в форме каре здание расположено по периметру целого квартала (Москворецкий проезд, улицы Варварка и Ильинка, Хрустальный проезд).

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