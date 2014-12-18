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Фестивали

18 декабря 2014, 17:50

Большой книжный фестиваль пройдет летом на Красной площади

Красная площадь литература книжные фестивали фестивали и праздники

Фото: M24.ru

В июне на Красной площади организуют большой книжный фестиваль. Вход на него планируют сделать свободным для всех желающих.

Возможность проведения мероприятия обсудили 18 декабря на заседании оргкомитета по проведению Года литературы.

По словам главы федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, инициативу проведения фестиваля поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Добавим, что также летом в Москве пройдет Московский международный книжный фестиваль, в рамках которого представят книжную, музыкальную и кинопрограмму.

Также столичные книгочеи ждут фестиваль BookMarket, объединяющий литературу, современное искусство, кино и образование.

Сюжет: Бесплатная Москва

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