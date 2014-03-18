На Красной площади прошел митинг-концерт в поддержку Крыма "Мы вместе"

На Красной площади завершился митинг-концерт в поддержку Крыма "Мы вместе"

На Красной площади в столице завершился митинг-концерт в поддержку Крыма "Мы вместе". По данным московского главка МВД, в нем приняли участие около 120 тысяч человек. Акция прошла без происшествий.

На мероприятии выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что после "тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки - в Россию".

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. За проведением голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.

Днем во вторник, 18 марта, был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым считается принятый в состав России с 18 марта.