Прохожий поджег себя около катка на Красной площади

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Неизвестный поджег себя около катка на Красной площади, недалеко от Исторического музея, сообщает Агентство "Москва".

По данным полиции, мужчина облился бензином и без предупреждения, высказываний и каких-либо требований поджег себя. Сотрудники правоохранительных органов потушили возгорание, после чего мужчине вызвали "скорую".

Предварительный диагноз, который поставили ему врачи – ожог 1,2 степени бедра и голени правой ноги и колена левой ноги, 9 процентов тела. При себе у мужчины был военный билет и постановление суда Кимрского района Тверской области по делу о побоях о прохождении им психиатрической экспертизы.

По итогам проверки, назначенной в полиции, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.