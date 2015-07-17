Форма поиска по сайту

17 июля 2015, 17:02

Мавзолей и некрополь на Красной площади закроют на один день

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты в субботу, 18 июля, для посещения. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Как отмечается в сообщении, мавзолей и некрополь будут закрыты в связи с проведением на Красной площади церемонии выпуска слушателей Московского университета МВД России.

Напомним, мавзолей закрывали на один день 25 июня, когда на Красной площади проходил московский фестиваль "Книги России".

20 июня доступ был закрыт в связи с церемонией выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск.

Ранее мавзолей закрывали на три дня (с 10 по 12 июня) из-за подготовки к проведению концерта в честь Дня России.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для посещения каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.

Красная площадь мавзолей улицы ограничения Владимир Ленин

