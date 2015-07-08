Красной площади не будут присваивать особый статус

Фото: ТАСС/Лидия Широнина

Депутаты Мосгордумы не собираются менять статус Красной площади из-за того, что основные аспекты ее правового положения уже урегулированы. Это решение было принято на заседании столичного парламента в среду, 8 июля.

"Мосгордума приняла отрицательный отзыв на проект федерального закона об особом статусе Красной площади. Такое решение вызвано не тем, что депутаты не понимают значение этого места для России, для города, для граждан, а связано с тем, что на самом деле основные аспекты правового положения Красной площади уже давно урегулированы", – приводит слова председателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова Агентство "Москва".

Ранее предлагалось законодательно определить особый статус Красной площади и установить порядок ее использования для проведения массовых публичных мероприятий, а также запретить изменение ее исторического облика.

В пояснительной записке проекта говорилось о том, что документ об особом охранном статусе Красной площади уже вносился в Госдуму ранее, однако был снят с рассмотрения в феврале 2001 года. "В силу этого предлагаемый нами проект закона призван ликвидировать данный правовой пробел и сберечь историческое и культурное наследие Красной площади", – пишут авторы законопроекта.

Проект документа предлагает присвоить Красной площади статус "исторического символа для всего многонационального народа Российской Федерации, где располагается официальная резиденция президента". Если его одобрят, то в охраняемой зоне будет запрещена реконструкция объектов, в том числе, и временное изменение облика исторических зданий и сооружений.

Невозможным станет и строительство на территории площади в случае, если оно изменит ее исторический облик или нарушит требования к сохранению памятников всемирного наследия.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов полагает, что законопроект может стать дополнительным препятствием к организации культурных мероприятий на главной площади страны.

"Катки и концерты на Красной площади привлекают туда москвичей и гостей столицы и в этом нет ничего плохого. Если в законопроекте не прописывать четко конструкции которые можно и нельзя возвести, а просто ограничиться общими словами, то это приведет к разночтениям", – отметил депутат. В результате под запрет могут попасть и полезные для популяризации культурного наследия мероприятия.

Герасимов добавил, что на Красной площади и так невозможно возведение не соответствующих ее облику конструкций. "Единственный случай был с этим чемоданом, но допустившие его появление чиновники были уволены и наказаны", – рассказал депутат.

Напомним, в декабре 2013 года Владимир Путин утвердил список из семи мероприятий, которые разрешено проводить на Красной площади. В него вошли парад Победы, день славянской письменности и культуры, день России, присяга военных вузов, парад 7 ноября и фестиваль военных оркестров. Зимой на Красной площади можно будет кататься на коньках.