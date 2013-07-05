Форма поиска по сайту

05 июля 2013, 22:50

На Красной площади стартовало ралли "Шелковый путь"

На Красной площади стартовало ралли "Шелковый путь". До 13 июля автогонщикам предстоит преодолеть на скорость маршрут Москва - Волгоград - Элиста - Астрахань, который составляет почти 3 тысячи километров, сообщает телеканал "Москва 24".

Около трети дистанции проходит по пескам и дюнам, что само по себе сложно и даже опасно. За пять лет существования, гонка составила серьезную конкуренцию знаменитому ралли "Дакар".

В этом году соревнования пройдут между казанской Универсиадой и зимней Олимпиадой в Сочи. Организует ралли, в котором участвуют грузовики и внедорожники, создатель и многолетний руководитель команды "КамАЗ-Мастер" Семен Якубов.

Марафон "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В 2009 году участники ралли прошли маршрут от Казани до Ашхабада, в 2010 году - от Санкт-Петербурга до Сочи, в 2011 году - от Москвы до Сочи и в 2012 году - от Москвы до Геленджика.

