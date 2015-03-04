На Красной площади пройдет книжный фестиваль

Фото: M24.ru

Книжный фестиваль на Красной площади пройдет с 25 по 28 июня, сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

На фестивале традиционно представят книжную продукцию со всего мира. Кроме того, состоятся встречи писателей с читателями, а также различные дискуссии и мероприятия для подрастающего поколения.

При этом на нынешнем фестивале сделают акцент на деятельность региональных издателей. "На Красной площади много чего проходило за последние 20 лет, но книжной ярмарки еще не было. Именно там мы и хотим масштабно представить книги из регионов России", – сообщил глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

По его словам, это будет открытое мероприятие без билетов и пропусков.

Напомним, в 2015 году в России проходит Год литературы. Основные его задачи – популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам.

В его рамках планируется провести несколько масштабных мероприятий, например, писательский форум "Литературная Евразия", "Библионочь-2015", "Всемирный день книги", а также запустить проекты "Литературная карта России", "Книги в больницы", "Лето с книгой" и конкурс "Литературная столица России".