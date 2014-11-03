Форма поиска по сайту

03 ноября 2014, 15:01

Город

Красную площадь закрыли для посещений на два дня

Красную площадь и Мавзолей Ленина 4 и 7 ноября временно закроют

Красную площадь закроют для посещений 4 и 7 ноября в связи с проведением государственных мероприятий, сообщили M24.ru в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

4 ноября в стране отметят День народного единства. Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты. В этот день пройдет возложение венков и цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

7 ноября на Красной площади пройдет торжественный марш по случаю 73-летия исторического парада 1941 года. Участие в шествии примет военная техника 1939-1945 годов - всего около 45 единиц экспонатов.

Марши, посвященные параду, проводятся на главной площади страны каждый год. В прошлом году мероприятие посетили около 8 тысяч гостей, в том числе 28 ветеранов, участвовавших в историческом параде.

За последние годы число россиян, положительно относящихся ко Дню народного единства, растет. На вопрос “Нужен ли России такой праздник”, в 2004 году 46% респондентов ответили, что нужен. В этом году праздник сочли необходимым 63%, по данным ФОМ.

