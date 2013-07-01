Ралли-марафон "Шелковый путь" стартует 5 июля с Красной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 5 июля, от Красной площади торжественно отправятся участники международного ралли-марафона "Шелковый путь". Зрители смогут увидеть не только старт престижной гонки, но и мотошоу и концерт.

До 13 июля автогонщикам предстоит преодолеть на скорость маршрут Москва - Волгоград - Элиста - Астрахань, который составляет почти 3 тысячи километров. Около трети дистанции проходит по пескам и дюнам, что само по себе сложно и даже опасно.

В этом году соревнования пройдут между казанской Универсиадой и зимней Олимпиадой в Сочи. Организует ралли, в котором участвуют грузовики и внедорожники, создатель и многолетний руководитель команды "КамАЗ-Мастер" Семен Якубов.

Марафон "Шелковый путь" проводится с 2009-го года. В 2009-м году участники ралли прошли маршрут от Казани до Ашхабада, в 2010-м - от Санкт-Петербурга до Сочи, в 2011-м - от Москвы до Сочи и в 2012 году - от Москвы до Геленджика.