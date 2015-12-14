Ученые насчитали на Дальнем Востоке более 500 амурских тигров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Популяция амурского тигра вышла на стабильный уровень. Ученые заявили, что хищников уже нужно не спасать, а только охранять, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Тигр уже не в том положении, чтобы его экстренно спасать. Его не нужно спасать, его нужно сохранять", – рассказал директор приморского филиала некоммерческого центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В настоящее время примерно 40 процентов популяции амурского тигра обитают на особо охраняемой природной территории в 1,6 миллиона гектаров.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. По данным на начало декабря, на Дальнем Востоке насчитывается около 540 особей этого животного.

Несмотря на редкость, тигры часто становятся жертвами браконьеров. В ноябре столичные полицейские взяли шефство над тигренком, который был изъят у браконьеров в начале октября текущего года.

Четырехмесячный детеныш амурского тигра прилетел в Москву на самолете из Нижневартовска. По прилету его изъяли у перекупщиков редких животных.