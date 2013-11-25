Парк "Красная Пресня" откроет зимний сезон спектаклями и шоу на льду

Фото: ИТАР-ТАСС

Парк культуры и отдыха "Красная Пресня" в последние выходные осени проведет торжественное открытие зимнего сезона.

Праздничные мероприятия начнутся 30 ноября в 12.00 сразу в нескольких местах парка. Для детей запланирована анимационная программа "Взятие снежного городка", а взрослые могут послушать любимые ретро-шлягеры в исполнении ведущего.

Любители покататься на коньках смогут после долгого перерыва выйти на лед. Каток откроется утром анимационным представлением, а в 18.00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от фигуристов.

Также с 12.00 до 17.00 в парке будет работать аттракцион "DanceHeads", где можно будет снять видеоклип. В двухместной мини-студии камера снимает головы людей, снимки которых затем накладываются на выбранный видеоряд. Получившийся клип можно будет записать на DVD на память.

В завершении дня выступит кавер-группа ВИА "Друзья".

1 декабря парк превратится в настоящий городок аттракционов. Актеры подготовили множество конкурсов, которые будут интересны как детям, так и взрослым. В 13.00 начнется шоу с участием зрителей под названием "Принцесса Бомбилла" от санкт-петербургского театра, а в 17.00 будет показан спектакль "Декаденс".