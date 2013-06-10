День вязания на публике отметят в парке "Красная Пресня"

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Красная Пресня" пройдет акция, приуроченная ко Деню вязания на публике. который отметили 8 июня. Этот необычный праздник стал традиционным с 2005 года. Суть идеи в том, что все, кто любит вязать крючком или спицами, собираются в каком-нибудь общественном месте – в парке, сквере или кафе. Выбрав площадку по душе, вязальщики предаются своему любимому занятию.

Впервые всемирный День публичного вязания прошел в Париже. Эту забаву придумала Даниэль Лендес. Вскоре вязанием в общественном месте увлеклись в США, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Эстонии. Сегодня мероприятие проходит в более чем 350 городах. У акции даже появилась своя эмблема, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

В некоторых городах акция стала благотворительной. Связанные вещи отправляют нуждающимся, выставляют на продажу на ярмарках. Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий, показы моды, мастер-классы. Свои мероприятия проводят магазины, торгующие пряжей и товарами для рукоделия.

В Москве акция будет проходить до 16 июня с 16.00 до 18.00