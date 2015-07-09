В Москве отпразднуют 125-летие архитектора Константина Мельникова

Фото: предоставлено пресс-службой

2 августа Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева и Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых представят программу мероприятий "Константину Мельникову 125!", сообщает пресс-служба. Мероприятия продлятся до 8 августа.

2 августа все желающие смогут поучаствовать в премьерной автобусной экскурсии по постройкам Мельникова.

3 августа будут представлены результаты геотехнического обследования Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке. Пройдет также презентация изданий, посвященных творческому наследию Мельникова. Кроме того, состоится презентация видео-проекта "Мой Мельников", в подготовке которого приняли участие Эвелина Хромченко, Ольга Свиблова, Алексей Гинзбург и другие.

4 августа откроют фотографический проект #МЕЛЬНИКОВ125, 6 августа все желающие услышат лекцию "Архитектор Константин Мельников: новые формы новой архитектуры", а 8 августа – в заключительный день – будут показаны фильмы "Кривоарбатский дом 12", "Храм души Константина Мельникова" и "Константин Мельников". В этот вечер также прозвучит концерт экспериментальной музыки.