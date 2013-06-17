В "Коломенском" пройдет фестиваль "Времена и Эпохи. Средневековье"

Фото: временаиэпохи.рф

С 21 по 23 июня в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет третий по счету исторический фестиваль "Времена и эпохи". Перед гостями мероприятия развернется масштабная картина Средневековья: начиная с XIII и заканчивая XVI веком.

Помимо всевозможных сражений, гостей обучат владению средневековым оружием и стрельбе из лука. Также будут организованы мастер-классы по изготовлению доспехов, одежды, украшений, посуды и игрушек.

Для детей и подростков будут организованы подвижные игры и выступления музыкальных ансамблей и бродячих артистов. И, конечно же, на мероприятии можно будет попробовать средневековые блюда.

Сетевое издание M24.ru подготовило подробную программу мероприятия.

Программа III Международного московского Фестиваля "Времена и Эпохи"

21 июня 22 июня 23 июня [ЯЧЕЙКА=40]17:00 - Торжественное открытие фестиваля. Парад Эпох. На главной Арене пройдет театрализованный парад участников. Первыми перед зрителями предстанут европейские воины: крестоносцы и рыцари монашеских орденов, их сменят бюргеры и немецкие пешие рыцари, затем пройдет итальянское городское ополчение с пиками и вагенбургами, за ними в конном строю прошествуют рыцари-участники турнира, а завершит европейский блок марш ландскнехтов. На смену европейцам выйдут конные и пешие нукеры, лучники и копейщики ордынского войска. Закроется парад выходом полков Русских княжеств.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]12:00 - Открытие всех площадок фестиваля. Начало работы ремесленного посада, игровых и презентационных площадок.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]12:00 - Открытие всех площадок фестиваля. Начало работы ремесленного посада, игровых и презентационных площадок. [/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=40]18:00 - Показательное выступление пикинеров и ландскнехтов. Пехота, состоящая из горожан, ремесленников и вчерашних крестьян превратилась из разношерстной толпы в реальную силу, способную противостоять несокрушимой рыцарской коннице. Это стало возможным благодаря длинным четырехметровым пикам, а также дисциплине, выучке и новой тактике пехотных баталий.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]12:00 - Рыцарский турнир Церемония открытия турнира главным Герольдом в сопровождении трубачей, а также — представление Маршала турнира и Судей, церемониальный выход рыцарей-участников в соответствии со средневековым регламентом, клятва рыцарей соблюдать правила турнира, оглашение личных обетов и посвящений своих побед, первые вызовы на поединок, оглашение героя, снискавшего своим образом и харизмой наибольшее расположение у Суда Дам.

После открытия состоится первая боевая дисциплина турнира - соревнования на снарядах "Атака сарацина", "Снятие колец", "Рубка мишеней", "Поднятие платка".

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]14:00 - Рыцарский турнир Турнир вызова — двое соперников сражаются по заранее достигнутой договоренности, либо бросая друг другу вызов прямо на ристалище. Рыцари могут сами выбрать вид поединка: • "мягкий реннен" на копьях (удары в голову запрещены); • "жесткий реннен" на копьях (при наличии специальной защиты удары в голову разрешены); • поединок на булавах. Рыцарь бросает вызов своему противнику, ударив его щит на стойке вызова тем оружием, на котором он желает биться.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=40]20:00 - Концерт средневековой музыки На специально обустроенных площадках начнутся выступления музыкальных коллективов, исполняющих традиционную и средневековую музыку. Они будут сопровождаться элементами театрализованных и цирковых представлений.[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]14:00 - Показательные бои пеших отрядов Руси, Европы и Орды XIII-XVI веков. Схватки русских дружинников с ордынцами и крестоносцами, бои европейского городского ополчения и пеших рыцарей, столкновения пикинеров, залпы аркебуз, пушек и штурм вагенбургов— ряд ярких средневековых баталий прямо перед вашими глазами.[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]14:30 - Состязание русских и ордынских всадников Финальные поединки и самые жаркие схватки лучших всадников, прошедших предварительный отбор. Определение победителя.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30]14:30 - Состязание русских и ордынских всадников. Стрельба из лука и метание сулиц, приемы джигитовки и боевой выездки, военные игры и бои за знамена — жаркое противостояние в боевых дисциплинах между лучшими всадниками Руси и Золотой Орды.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]15:00 - Поединки копейщиков. Копье - самое массовое оружие пехоты в эпоху Средневековья. Умение владеть им могло пригодиться как на войне, так и на охоте.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30]15:00 - Пешие поединки. Парные поединки и бои "два на два" между рыцарями при поддержке своих оруженосцев.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30]17:00 - Рыцарский турнир.

Групповой турнир в дисциплине "мягкий реннен" — конные поединки, в которых противникам запрещается наносить прямые прицельные удары в голову. Все рыцари-участники поделятся на две партии: хозяев турнира и их гостей. Участники из команды "гостей" поочередно вызовут на бой рыцарей-"хозяев".

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]17:00 - Рыцарский турнир. Групповое соревнование на булавах "Бой за знамя": в каждой партии рыцарей выбирается знаменосец, охраняющий командное знамя. Задача каждой команды - "перебить" всех соперников, сбить с головы их знаменосца клейнод, либо отобрать у него знамя.

"Меле" - схватка на булавах между партиями всадников. Задача участников - сбить клейнод - нашлемную фигуру соперника, попав по ней булавой, но не трогая самого рыцаря или его коня — это запрещено.

Церемония награждения победителей.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30]18:00 - Турнир лучников.

Турнир по классическим английским средневековым правилам для луков "лонгбоу". Стрельбы на 50 ярдов, стрельба по венку и другие состязания на меткость.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]18:00 - Турнир латников. Поединки латников на классических длинных мечах.

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА=30]20:00 - Пеший рыцарский турнир XVI века.

Пеший турнир латников с полным контактом — на основе немецких канонов16-го века и правилам панцер-кампф.

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=30]19:30 - Торжественное закрытие фестиваля. Награждение и чествование победителей всех фестивальных состязаний.

[/ЯЧЕЙКА]

Напомним, рядом с трибунами обустроят рыцарский лагерь для участников соревнований. А специально для зрителей возле центральной площадки разместят информационные стенды, на которых будут появляться результаты состязаний.