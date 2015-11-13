Одну из платформ на ж/д станции Коломенское закроют на ремонт

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

На железнодорожной станции Коломенское Павелецкого направления на реконструкцию закроют платформу № 2. Как сообщает пресс-служба ОАО "ЦППК", платформа будет недоступна для пассажиров с 23 ноября текущего года по 1 февраля 2016 года.

"В связи с реконструкцией закрывается для посадки и высадки пассажиров платформа № 2 станции Коломенское Павелецкого направления", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на время проведения строительно-монтажных работ отменяется посадка и высадка пассажиров пяти электричек по рабочим дням, четырех – ежедневно и двух – по выходным. Данные поезда проследуют станцию "Коломенское" без остановки.

Ремонт на железнодорожных станциях Переделкино, Тимирязевская, Дмитровская и Ленинградская завершится к 15 ноября.

Ранее руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил о завершении 15 ноября ремонта на железнодорожных станциях Переделкино, Тимирязевская, Дмитровская и Ленинградская.

Он отметил, что ремонт уже закончился на станциях Красный балтиец, Красный строитель и Окружная. По словам Максима Ликсутова, всего в этом году было отремонтировано 145 объектов на 73 пригородных станциях.