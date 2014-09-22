Колин Фаррелл снимется в новом сезоне "Настоящего детектива"

Колин Фаррелл. Фото: imdb.com

Колин Фаррелл официально подтвердил, что снимется во втором сезоне "Настоящего детектива" (True Detective). Кто составит компанию звезде "Особого мнения" (Minority Report) и почти полусотни других картин, пока неизвестно.

"Я знаю, что будет восемь эпизодов, на съемку которых уйдет около 4-5 месяцев. Мне пока мало известно о подробностях съемок – за исключением того, что они пройдут в окрестностях Лос-Анджелеса, которые просто прекрасны", - рассказал Фаррелл в интервью ирландской газете The Sunday World.

Сюжет нового сезона, по информации издания, сфокусируется на убийстве бизнесмена в коррумпированном городе. Предпринимателя находят мертвым накануне дня, когда он должен был совершить крупную сделку. Разбираться с делом будут трое полицейских из разных городов.

Ранее в западных СМИ уже появлялись сообщения о том, что Фаррелл ведет переговоры с создателями "Настоящего детектива" по поводу съемок в сериале. Однако до настоящего момента официального подтверждения этой информации не было.

Сериал "Настоящий детектив" стартовал на американском телеканале HBO в январе. Первый сезон рассказал историю двух детективов-напарников, которые повторно расследуют дело о серийном убийце, в 1995 году отправившем на тот свет добрую половину жителей Луизианы. Киллера искали герои Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона. Повествование было отчасти ретроспективным: часть сериальных сцен разворачивалась в 1990-х годах.

То, что в новом сезоне сериала прежние герои не появятся, стало известно еще весной. Сначала об этом заявил Мэтью МакКонахи, затем – создатель телешоу Ник Пиццолатто. Автор "Настоящего детектива" отметил, что в новой порции эпизодов зрители познакомятся с тремя совершенно новыми главными героями.

Колин Фаррелл - ирландский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как "Особое мнение", "Спасти мистера Бэнкса", "Залечь на дно в Брюгге". Фаррелл является обладателем "Золотого Глобуса" (за работу в "Залечь на дно в Брюгге"). На 2014 год намечена премьера картины "Утешение" с Фарреллом в главной роли.