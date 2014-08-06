Объявлен лонг-лист конкурса "Книгуру"

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Объявлен "Длинный список" национального конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру". Из 754 поступивших работ Совет экспертов конкурса отобрал 26 произведений.

В их число попали "Жил-был такс" Елены Арифуллиной, "Крысы и крысоловы" Марины Аромштам, "Открытые окна" Евгении Басовой, "Около музыки" Нины Дашевской, "Канарейка и снегирь" Александра Киселева, "Волшебник и сын" Игоря Жукова. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Как отметила координатор Совета экспертов конкурса Николая Назаркина, авторы выбрали актуальные темы: социальное неравенство, события на Украине, афганская война.

При этом некоторые произведения, по мнению эксперта, написаны торопливо и неаккуратно. "Они не "вылежались", не были перечитаны и исправлены авторами", - отметила Назаркина.

В лонг-лист попали произведения писателей из 12 российских регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калуга, Рязань, Чебоксары, Иванов, Тверь, Челябинск, Оренбург, Тольятти, деревня Дубровка Брянской области. Также в списке есть работы авторов из Латвии и Канады.

Всего же на конкурс поступили произведения из 64 регионов России и 16 зарубежных стран.

"Произведения на конкурс выдвигались как авторами, так и издательствами, в числе которых "Пешком в историю", "КомпасГид", "Детгиз", "Эксмо", - отметили организаторы.

Для "короткого списка" эксперты должны выбрать не более 15 произведений. Победителей конкурса определят члены открытого жюри, состоящего из читателей в возрасте от 10 до 16 лет. Войти в жюри может каждый, зарегистрировавшийся на сайте "Книгуру".