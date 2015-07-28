Кирилл Серебренников отказался от поста директора "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников отказался от должности директора "Гоголь-центра"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников отказался от поста директора театра, после того как с этой должности ушла в отставку Анастасия Голуб.

На своей странице в Facebook Серебренников написал: "Друзья! Меня все просят прокомментировать уход с поста директора Насти Голуб. Я от комментариев воздержусь. Скажу только, что из департамента культуры мне пришла бумага, по которой они меня назначают директором театра вместо нее.

Вот что я им ответил: "Я отказываюсь выполнять возложенные вами на меня обязанности директора театра, т.к., чтобы быть директором, надо разбираться в экономике и многих других вопросах (да и это не спасает!). А я в этом не разбираюсь. Кирилл Серебренников." Продолжение следует."

Напомним, 28 июля стало известно, что Анастасия Голуб, занявшая в марте этого года пост директора, уволилась по собственному желанию. Буквально спустя месяц после назначения Голуб заявила, что задолженность театра по счетам составила более 80 миллионов рублей.

При этом она отмечала, что "Гоголь-центр" нельзя назвать убыточным – невостребованными остается лишь 10 процентов билетов. Голуб также сказала, что причина сложившейся ситуации – в ошибках при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Новые кандидатуры на должность директора "Гоголь-центра" Совет директоров московских театров рассмотрит в конце августа