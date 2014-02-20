Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2014, 19:22

Культура

Артисты "Платформы" снова покажут "Август" Алексея Паперного

Фото с репетиции спектакля "Август". Фото: platformaproject.ru

На сцене проекта "Платформа", художественным руководителем которого является Кирилл Серебренников, снова покажут нашумевший спектакль Алексея Паперного "Август". Насладиться экстравагантной постановкой удастся с 28 февраля по 2 марта.

"Август" - это не только многогранное сценическое повествование, но и настоящий синтез несовместных, на первый взгляд, вещей: любви и мифологии, повседневного быта и сказок, детских мечтательных переживаний и взрослых предательств. Трансформациям представления сопутствуют изменения, происходящие и с самой сценой: она становится то Литейным мостом, то летним грузинским кафе, то в концертным залом, то комнатой в хрущевке, а то и вовсе горными склонами.

"Август" рассказывает о людях и их чувствах, используя символизм и комбинируя "домашний" театр и театр абсурда, классику и современность, кино и танцы.

Сайты по теме


Кирилл Серебренников платформа август

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика