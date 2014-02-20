Артисты "Платформы" снова покажут "Август" Алексея Паперного

Фото с репетиции спектакля "Август". Фото: platformaproject.ru

На сцене проекта "Платформа", художественным руководителем которого является Кирилл Серебренников, снова покажут нашумевший спектакль Алексея Паперного "Август". Насладиться экстравагантной постановкой удастся с 28 февраля по 2 марта.

"Август" - это не только многогранное сценическое повествование, но и настоящий синтез несовместных, на первый взгляд, вещей: любви и мифологии, повседневного быта и сказок, детских мечтательных переживаний и взрослых предательств. Трансформациям представления сопутствуют изменения, происходящие и с самой сценой: она становится то Литейным мостом, то летним грузинским кафе, то в концертным залом, то комнатой в хрущевке, а то и вовсе горными склонами.

"Август" рассказывает о людях и их чувствах, используя символизм и комбинируя "домашний" театр и театр абсурда, классику и современность, кино и танцы.