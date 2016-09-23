Президента Киргизии будут лечить в Москве

Алмазбек Атамбаев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву на лечение, сообщается на сайте президента страны. Ранее он жаловался на боли в сердце.

Атамбаева направили в Центральную клиническую больницу Управделами президента России. В столицу также прибыла заместитель главного врача по лечебной части больницы Управделами президента и правительства Киргизии, кардиолог Гульмира Баитова.

Алмазбек Атамбаев 19 сентября почувствовал недомогание в аэропорту Стамбула, где делегация республики планировала совершить пересадку на пути в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Медобследование показало наличие у президента, жаловавшегося на боли в груди, симптомов проблем с сердцем, в связи с чем ему порекомендовали пройти срочное обследование и находиться под наблюдением врачей.