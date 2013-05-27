"Огонек": братья Коэны, выборы в Грузии и 12 фильмов "Кинотавра"

Фото: M24.ru

Забрать воедино

К концу прошлой недели в конфликт, вызванный предложением директора ГМИИ им. Пушкина Ирины Антоновой возродить закрытый Сталиным музей, вмешались и министр культуры Владимир Мединский, и советник президента Владимир Толстой. Выбор между исторической правдой и невозможностью поменять сложившееся в распределении великих картин статус-кво оказался пока не в пользу Москвы.

Чем голоднее — тем идейнее

Уход из власти Владислава Суркова, считавшегося главным идеологом и конструктором вертикали власти, вновь заставил обсуждать вопрос: нужны ли России идеология и национальная идея? Если да, то какими они должны быть?

"Мечта" сбивается

Грузия готовится к президентским выборам, которые пройдут в октябре: названы первые кандидаты, проходит крупнейшее за последнее время столкновение с полицией, усиливается давление на оппозицию. Кому и чему поверит грузинский избиратель?

Рвануть к корням

Нынешние горожане — дети и внуки тех, кто когда-то уехал из деревни,— тоскуют по березкам и родным избам. Прошлым летом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за границей отдыхали всего 5 процентов россиян. Большинство же провели свой отпуск дома, в деревне или на даче. Почему?

"С котами было нелегко на съемках"

На 66-м Каннском кинофестивале братья Коэны представили новый фильм "Внутри Льюина Дэвиса". Обозреватель "Огонька" заглянула внутрь самих братьев-режиссеров.

Кузница сборов

2 июня в Сочи стартует неделя "Кинотавра" — 24-й по счету сезон ведущего российского киносмотра. "Огонек" изучил 12 фильмов из основной конкурсной программы и попытался понять, в чем заключается стратегия фестиваля.

Лужков, братки и парик из ниток

Режиссер, продюсер, артист, а теперь еще и писатель. Книга прославленного мультипликатора Гарри Бардина — лучшая инструкция для тех, кто хочет быть счастливым. Для этого, объясняет автор, надо страстно любить свое дело и окружать себя хорошими и талантливыми людьми.

Другие материалы журнала "Огонек"