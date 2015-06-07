На "Кинотавре" в Сочи вручили первую награду

Фото: facebook.com/pages/Open-Russian-Film-Festival-KINOTAVR/352534518558

На 26-м фестивале "Кинотавр", который открылся в Сочи 7 июня, вручили первый приз, сообщает "Интерфакс".

Награду "За гражданскую и художествнную бескомпромисность" получил режиссер Вадим Абдрашитов. Вручил ее президент "Кинотавра" Александр Роднянский. Среди снятых Абдрашитовым фильмов драмы "Остановите поезд" и "Пьеса для пассажира".

Кинофестиваль в Сочи продлится до 14 июня. По его итогам будут вручены призы: за лучшую режиссуру, лучший дебют, лучшую женскую и мужскую роли, лучший сценарий, лучшую музыку к фильму, а также наградят победителей конкурса "Кинотавр. Короткий метр".

За призы фестиваля будут бороться 14 картин как от начинающих, так и прославленных российских режиссеров.