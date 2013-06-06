Фильм F5 стал лучшей короткометражной картиной "Кинотавра"

Тимофей Жалнин с призом "Киенотавра". Фото: ИТАР-ТАСС

Главный приз киноконкурса "Кинотавр". Короткий метр" получила короткометражная картина Тимофея Жалнина F5. Также фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков.

Короткометражный фильм "Измена" также забрал два приза: диплом лауреата программы "Короткий метр" ("За безграничную любовь к себе и блестящую самоиронию") и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.

По сюжету фильма F5 Катя и Галя - студентки Челябинского института культуры – хотят представить свой спектакль на международном фестивале. Они уверены, что их постановка будет хорошо воспринята как столичной публикой, так и членами жюри. И, следовательно, они станут всемирно знамениты и будут путешествовать с гастролями по всему миру.

Напомним, "Кинотавр" стартовал 2 июня с картины Станислава Говорухина Weekend. И закончится он 9 июня Фильмом закрытия станет "Прощание" режиссера Дмитрия Константинова ("Крупногабаритные"). Главную роль в картине исполнила Алена Бабенко ("Инди", "Жесть").