Киноальманах для детей "Хочу все знать" появился в онлайн-доступе

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Выпуски знаменитого киножурнала для детей "Хочу все знать" Киностудии имени Горького теперь доступны для бесплатного просмотра в Сети. Современная версия альманаха в увлекательной и доступной форме рассказывает маленьким зрителям о том, как работают пиротехники в кино, как функционируют 3D-очки, что такое голография и о многом-многом другом.

Пресс-служба киностудии напоминает, что история познавательного киноальманаха "Хочу все знать" началась еще в СССР в 1970-е годы. Журнал много раз менялся, а современная версия этого научно-развлекательного цикла появилась в начале 2000-х.

Любознательные дети и подростки найдут здесь ответы на множество интересующих их пытливый ум вопросов: что такое огонь и почему он горит, где находится "край света", где живет оса и что такое голография. За знания отвечают в доступной и понятной самым маленьким зрителям форме ведущие и авторы передачи "Хочу все знать".