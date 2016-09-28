Новинки бразильского кино покажут в "Октябре"

Фото: karofilm.ru

Девятый по счету фестиваль Бразильского кино пройдет в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт". Киносмотр стартует 4 октября и продлится до 9 октября. Об этом сообщается на сайте "КАРО".

По традиции на фестиваль привезут самые лучшие новинки бразильского кинорынка, завоевавшие признание во всем мире за последний год. В программе – 13 картин, среди которых 11 полнометражных художественных и 2 документальные.

Откроется фестиваль 4 октября драмой режиссера Роберто Берлинера "Низе, сердце безумия", основанной на реальной истории известного бразильского психиатра 1940-х годов Низе де Силвейра. Картина уже отмечена множеством призов международных смотров, включая победы в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль" кинофестиваля в Токио.

Также в рамках фестиваля будет показан номинированный на "Оскар" в этом году полнометражный анимационный фильм "Мальчик и Мир". Картина уже завоевала премию "Энни" (США) и главные призы Фестиваля в Анси. Режиссер Афонсо Пойарт, снискавший известность в Голливуде благодаря фильму "Экстрасенсы" с Энтони Хопкинсом, привезет в Москву свою новую работу "Крепче всего мира. История Жозе Алдо". Кинокритики оценивают фильм как один из лучших образцов бразильского кино последних лет.



Две документальные ленты, которые будут представлены на фестивале, как будто созданы специально для почитателей бразильской музыки. "Девушки в ритме самбы" повествует о вкладе женщин в развитие традиций самбы и бразильских карнавалов, а "Семь струн, семь жизней. Русское наследие" – об исследовании известным бразильским гитаристом Яманду Костой русских корней семиструнной гитары.

Узнать подробнее о фильмах, вошедших в программу фестиваля, а также ознакомиться с расписанием показов можно на сайте "КАРО".