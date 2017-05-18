Моя набережная: какие новые прогулочные маршруты появятся у москвичей

Строители ограничили движение напротив Киевского вокзала, сообщает телеканал "Москва 24".

До конца лета на Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных будут вестись работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" – специалисты раскопают тротуары, уберут под землю все провода, а затем расширят пешеходную часть и покроют ее новой гранитной плиткой.

По словам представителя генподрядчика Антона Базанова, город борется за эстетику своих прогулочных маршрутов – после завершения всех работ над головами горожан исчезнут провода, и впредь все работы с инженерными коммуникациями будут проводиться не с помощью спецтехники и башенных кранов, а под землей.

После реконструкции набережных количество полос движения автотранспорта не изменится, однако за счет оптимизации пространства увеличится площадь пешеходной зоны – в ней высадят деревья и установят скамейки.

Всего в этом году по программе "Моя улица" запланирован ремонт 12 набережных, в том числе – Якиманской, Пречистенской, Котельнической, Москворецкой и Андреевской.