Моя набережная: какие новые прогулочные маршруты появятся у москвичей

Строители ограничили движение напротив Киевского вокзала, сообщает телеканал "Москва 24".
До конца лета на Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных будут вестись работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" – специалисты раскопают тротуары, уберут под землю все провода, а затем расширят пешеходную часть и покроют ее новой гранитной плиткой.
По словам представителя генподрядчика Антона Базанова, город борется за эстетику своих прогулочных маршрутов – после завершения всех работ над головами горожан исчезнут провода, и впредь все работы с инженерными коммуникациями будут проводиться не с помощью спецтехники и башенных кранов, а под землей.
После реконструкции набережных количество полос движения автотранспорта не изменится, однако за счет оптимизации пространства увеличится площадь пешеходной зоны – в ней высадят деревья и установят скамейки.
Всего в этом году по программе "Моя улица" запланирован ремонт 12 набережных, в том числе – Якиманской, Пречистенской, Котельнической, Москворецкой и Андреевской.
НаходкиРаботы по программе "Моя улица" позволяют не только трансформировать городское пространство, но и открывать ранее неизученные страницы истории Москвы.
Так, 16 мая в ходе работ по благоустройству улицы Сретенка ученые нашли каменное надгробие, на котором запечатлен орнамент в виде ленты с гранями. Также археологи обнаружили фрагмент торца каменной плиты, которая стояла возле изголовья. Специалисты полагают, что храмовый некрополь располагался на этом месте с XVII века.