Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 09:45

Транспорт

Моя набережная: какие новые прогулочные маршруты появятся у москвичей

Строители ограничили движение напротив Киевского вокзала, сообщает телеканал "Москва 24".

До конца лета на Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных будут вестись работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" – специалисты раскопают тротуары, уберут под землю все провода, а затем расширят пешеходную часть и покроют ее новой гранитной плиткой.

По словам представителя генподрядчика Антона Базанова, город борется за эстетику своих прогулочных маршрутов – после завершения всех работ над головами горожан исчезнут провода, и впредь все работы с инженерными коммуникациями будут проводиться не с помощью спецтехники и башенных кранов, а под землей.

После реконструкции набережных количество полос движения автотранспорта не изменится, однако за счет оптимизации пространства увеличится площадь пешеходной зоны – в ней высадят деревья и установят скамейки.

Всего в этом году по программе "Моя улица" запланирован ремонт 12 набережных, в том числе – Якиманской, Пречистенской, Котельнической, Москворецкой и Андреевской.

Находки

Работы по программе "Моя улица" позволяют не только трансформировать городское пространство, но и открывать ранее неизученные страницы истории Москвы.

Так, 16 мая в ходе работ по благоустройству улицы Сретенка ученые нашли каменное надгробие, на котором запечатлен орнамент в виде ленты с гранями. Также археологи обнаружили фрагмент торца каменной плиты, которая стояла возле изголовья. Специалисты полагают, что храмовый некрополь располагался на этом месте с XVII века.

Сюжеты: Программа "Моя улица" , Удобный город: все, что нужно знать
Киевский вокзал набережные городское хозяйство городские территории строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика