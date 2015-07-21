Полицейские и байкеры научат подростков делать безопасные селфи

Фото: ТАСС/Илья Бархатов

Столичные полицейские совместно с байкерами из клуба "Ночные волки" посоветуют подросткам не делать экстремальные селфи. Сделают они это 21 июля в рамках акции "Безопасный путь и безопасное селфи", которая пройдет на Казанском вокзале, сообщили m24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

В акции примут участие представители мотоклуба "Ночные волки", которые побеседуют с приглашенными детьми из Социально-реабилитационного цента "Красносельский" и детского оздоровительного лагеря. После этого все желающие смогут пополнить свои фотоальбомы безопасными селфи.

В пресс-службе также отметили, что во время летних каникул проблема детского травматизма на железных дорогах становится особенно актуальной. Основными причинами несчастных случаев, которые иногда приводят к гибели, были и остаются переход путей в неустановленных местах, а также невнимательность и несоблюдение правил безопасности на дороге.

Теперь ребята стали массово увлекаться и селфи в опасных местах. Часто подростки идут на неоправданный риск, забывая, что находятся в зоне повешенной опасности.

Полиция выпустила памятку для любителей "опасного" селфи

Ранее МВД России выпустило памятку для профилактики несчастных случаев среди любителей делать селфи в опасных местах. На официальном сайте ведомства создан специальный раздел, где можно ознакомиться с памяткой, скачать ее.

"МВД России своей профилактической акцией хотело бы минимизировать количество происшествий, спровоцированное любителями фотоэкстрима, остановить моду на опасные селфи", – цитирует помощника министра МВД Елены Алексеевой Агентство "Москва".

Кроме того, Алексеева рассказала, что с начала года пострадало уже более 100 любителей делать экстремальные фото.

В рамках акции "Безопасное селфи" также подготовили видеоролики. А специальную памятку полицейские по всей стране будут раздавать в ходе публичных мероприятий, уроков безопасности в школах или вузах. Отметим, что через обратную связь на сайте МВД, пользователи могут прислать свою версию памятки "Безопасное селфи", придумать предостерегающую пиктограмму.

Помимо того, для москвичей, страдающих от постоянного желания делать селфи-фото, организовали службу круглосуточной психологической помощи. Она работает при МНПЦ Наркологии, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн. Экстренная психологическая служба работает круглосуточно по телефону: 8 (499) 709-64-04.