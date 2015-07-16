На Казанском вокзале взрывом погнуло дверцу камеры хранения

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В камере хранения, расположенной на Казанском вокзале, произошел хлопок, сообщили m24.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

По словам представителя ведомства, хлопок был в одной из ячеек. В результате немного погнулась дверца камеры.

Пострадавших в результате инцидента нет, по факту произошедшего полиция проводит проверку.

Инциденты с вокзалами чаще всего связаны с телефонным терроризмом, нежели с реальной угрозой: с начала 2015 года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все железнодорожные узлы.

Один из последних случаев произошел в начале июня на Курском вокзале и в конце того же месяца – на Ленинградском.

При этом полиция оперативно находит "телефонных террористов", правда, наказания они получают довольно щадящие. Так, в начале июня "телефонный террорист", 11 раз "минировавший" Курский вокзал, был оштрафован на 250 тысяч рублей.