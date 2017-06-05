Форма поиска по сайту

Новости

05 июня 2017, 11:02

В мире

Тиллерсон призвал страны Персидского залива сохранить единство

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива проявить единство после того, как ряд арабских государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, сообщает "Газета.ру".

Тиллерсон подчеркнул, что США готовы сыграть свою роль в работе над сохранением Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и помочь решить разногласия.

Катар входит в совет, где также присутствуют Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. ССАГПЗ является давним партнером НАТО.

Ранее сообщалось, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. ОАЭ и Бахрейн намерены прекратить транспортное сообщение со страной. Арабские государства уже назначили сроки, в течение которых катарские дипломаты должны покинуть их территории.

