Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2014, 15:57

Город

На Варшавском и Каширском шоссе установят художественную подсветку

На зданиях Каширского и Варшавского шоссе появится подсветка

К концу марта на зданиях Каширского и Варшавского шоссе установят художественную подсветку, сообщили M24.ru в департаменте топливно-энергетического хозяйства Москвы.

В общей сложности, для создания архитектурной подсветки будет использовано порядка 11 тысяч ламп. Так, на Каширском шоссе планируется украсить подсветкой 97 зданий, в настоящее время работы уже завершены на 32 зданиях. На Варшавском шоссе украсят 172 здания, в настоящее время работы завершены на 65 зданиях.

Ссылки по теме


Подсветка будет выполнена в тепло-белых тонах, при этом акцент будет сделан сделают на верхней части зданий. Для оформления в основном применяются современные энергоэфективные светодиодные лампы.

Кроме того, до 1 августа планируют обновить освещение в заказнике "Воробьевы горы" - там дополнительно установят 2,25 тысячи опор и реконструируют порядка 300 существующих фонарей.

Сайты по теме


Каширское шоссе улицы Варшавское шоссе дворы здания подсветка архитектурная подсветка городское хозяйство экономика и предпринимательство наука и инновации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика