На Варшавском и Каширском шоссе установят художественную подсветку

На зданиях Каширского и Варшавского шоссе появится подсветка

К концу марта на зданиях Каширского и Варшавского шоссе установят художественную подсветку, сообщили M24.ru в департаменте топливно-энергетического хозяйства Москвы.

В общей сложности, для создания архитектурной подсветки будет использовано порядка 11 тысяч ламп. Так, на Каширском шоссе планируется украсить подсветкой 97 зданий, в настоящее время работы уже завершены на 32 зданиях. На Варшавском шоссе украсят 172 здания, в настоящее время работы завершены на 65 зданиях.

Подсветка будет выполнена в тепло-белых тонах, при этом акцент будет сделан сделают на верхней части зданий. Для оформления в основном применяются современные энергоэфективные светодиодные лампы.

Кроме того, до 1 августа планируют обновить освещение в заказнике "Воробьевы горы" - там дополнительно установят 2,25 тысячи опор и реконструируют порядка 300 существующих фонарей.