Рокеры Kasabian признаны лучшей британской группой

Kasabian. Фото: facebook.com/kasabian

В Лондоне состоялась церемония вручения музыкальных наград NME Awards 2015. Больше всего статуэток выиграл инди-певец Jamie T (у него их три), группа Kasabian и Royal Blood взяли по две награды.

Jamie T выиграл в номинациях: "Лучший клип" и "Лучшая песня" – "Zombie" и "Музыкальный момент года" – за возвращение коллектива с альбомом Carry on the Grudge.

Рокеры Kasabian получили награды: "Лучшая британская группа" и "Лучший альбом" – за релиз "48:13".

Британский рок-дуэт из Брайтона Royal Blood признан лучшей новой и лучшей концертной группой. В своих песнях музыканты сочетают блюз-рок и гаражный рок. А лучшей международной группой признаны альтернативщики Foo Fighters.

Лучшим сольным артистом признан Jake Bugg, лучшим фестивалем – Glastonbury, лучшим музыкальным фильмом - Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets. Худшей группой года признана "5 Seconds Of Summer".

"Герой года" – Алекс Тернер; "Злодей года" – Найджел Фараж; "Богоподобные гении" – брит-поп группа Suede.

Награда NME Awards 2015 учреждена культовым музыкальным британским журналом NME. Она является одной из престижных премий независимой музыки. Победителей в той или иной номинации выбирают читатели и подписчики журнала.