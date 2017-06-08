Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 13:41

Культура

Киноверсию сериала "Анна Каренина" покажут в 90 кинотеатрах

Фото: facebook/MosfilmOfficial

Киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина", который в апреле показывал телеканал "Россия-1", сообщает ТАСС. Картина "Анна Каренина. История Вронского" будет идти в 90 столичных кинотеатрах.

По словам режиссера, фильм отличается от сериала, хотя снят по тем же самым материалам.

"У меня герой – скорее Вронский, чем Анна, по крайней мере, его фигура становится вровень с ней. Там есть целый ряд сцен, которые сняты специально под большой экран, они по-другому смотрятся, другая образность в картине, концептуально, идейно там многое другое", – рассказал Шахназаров.

Роль Анны Карениной исполнила Елизавета Боярская, Вронcкого играет Максим Матвеев. Также в фильме снялись Виталий Кищенко и Кирилл Гребенщиков.

Весьмисерийный телевизионный сериал "Анна Каренина" Карена Шахназарова был показан по телеканалу "Россия-1" в 2017 году. Это вольная экранизация одноименного романа Льва Толстого, публицистической повести "На японской войне" и цикла "Рассказы о японской войне" Викентия Вересаева. Сериал вызвал неоднозначную реакцию у зрителя.
Карен Шахназаров Анна Каренина киноверсии новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика