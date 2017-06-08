Киноверсию сериала "Анна Каренина" покажут в 90 кинотеатрах

Фото: facebook/MosfilmOfficial
Киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина", который в апреле показывал телеканал "Россия-1", сообщает ТАСС. Картина "Анна Каренина. История Вронского" будет идти в 90 столичных кинотеатрах.
По словам режиссера, фильм отличается от сериала, хотя снят по тем же самым материалам.
"У меня герой – скорее Вронский, чем Анна, по крайней мере, его фигура становится вровень с ней. Там есть целый ряд сцен, которые сняты специально под большой экран, они по-другому смотрятся, другая образность в картине, концептуально, идейно там многое другое", – рассказал Шахназаров.
Роль Анны Карениной исполнила Елизавета Боярская, Вронcкого играет Максим Матвеев. Также в фильме снялись Виталий Кищенко и Кирилл Гребенщиков.