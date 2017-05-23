Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 15:14

Культура

Актер Луи Гаррель не хотел сниматься в фильме "Молодой Годар"

Фото: AP/Arthur Mola/Invision

Французский актер Луи Гаррель заявил, что не хотел исполнять главную роль в фильме Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар". Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Как только от режиссера поступило предложение сыграть Годара, актер сразу же отказался.

"Ты совсем с ума сошел? Я не могу этого сделать", – вспоминает свою реакцию Гаррель.

Однако Мишель Хазанавичус все же выслал ему сценарий. По словам актера, сначала он разозлился, но скорее на самого себя: сценарий ему понравился.

"Я смеялся на каждой странице", – утверждает Гаррель. В итоге он все-таки согласился на роль и присоединился к проекту.

Фильм " Молодой Годар" режиссера Мишеля Хазанавичуса участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля. В ленте рассказывается о человеке, который произвел революцию киноязыка – франко-швейцарском кинорежиссере и сценаристе Жан-Люке Годаре.

70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая.

В основном конкурсе киносмотра на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Этот фильм повествует о семейной паре, переживающей тяжелый развод и не замечающей пропажу собственного ребенка.

Каннский кинофестиваль киноконкурсы Луи Гаррель новости культурного мира

