Актер Луи Гаррель не хотел сниматься в фильме "Молодой Годар"

Фото: AP/Arthur Mola/Invision

Французский актер Луи Гаррель заявил, что не хотел исполнять главную роль в фильме Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар". Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Как только от режиссера поступило предложение сыграть Годара, актер сразу же отказался.

"Ты совсем с ума сошел? Я не могу этого сделать", – вспоминает свою реакцию Гаррель.

Однако Мишель Хазанавичус все же выслал ему сценарий. По словам актера, сначала он разозлился, но скорее на самого себя: сценарий ему понравился.

"Я смеялся на каждой странице", – утверждает Гаррель. В итоге он все-таки согласился на роль и присоединился к проекту.