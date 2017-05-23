Актер Луи Гаррель не хотел сниматься в фильме "Молодой Годар"

Фото: AP/Arthur Mola/Invision
Французский актер Луи Гаррель заявил, что не хотел исполнять главную роль в фильме Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар". Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Как только от режиссера поступило предложение сыграть Годара, актер сразу же отказался.
"Ты совсем с ума сошел? Я не могу этого сделать", – вспоминает свою реакцию Гаррель.
Однако Мишель Хазанавичус все же выслал ему сценарий. По словам актера, сначала он разозлился, но скорее на самого себя: сценарий ему понравился.
"Я смеялся на каждой странице", – утверждает Гаррель. В итоге он все-таки согласился на роль и присоединился к проекту.
70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая.
В основном конкурсе киносмотра на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Этот фильм повествует о семейной паре, переживающей тяжелый развод и не замечающей пропажу собственного ребенка.