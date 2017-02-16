Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 14:28

В мире

Водопад в Калифорнии превратился в "поток лавы"

Фото: twitter.com/Interior

Необычный природное явление наблюдали жители Калифорнии в Йосемитском национальном парке. Лучи солнца осветили водопад таким образом, что он стал напоминать огненную лаву, сообщают "Дни.ру".

Водопад Лошадиный хвост на восточном склоне горы Эль-Капитан становится "огнепадом" в последние две февральские недели. Столь необычный вид зависит от угла падения солнечных лучей, интенсивности освещения и температуры воздуха.

Пользователи соцсетей активно реагируют на снимки "огнепада". Фотографии природного явления регулярно собирают большое количество лайков и комментариев.

Вершина Эль-Капитан находится на высоте 2307 метров над уровнем моря.

Ученые Калифорнийского университета изучили геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной Калифорнии. На основе полученных данных они пришли к выводу, что трещина может стать причиной мощного землетрясения.

Разлом Вентура, названный по имени близлежащего городка, способен спровоцировать сотрясение почвы силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Это приведет к разрушению городов и отделению части побережья от материка.

