Водопад в Калифорнии превратился в "поток лавы"

Необычный природное явление наблюдали жители Калифорнии в Йосемитском национальном парке. Лучи солнца осветили водопад таким образом, что он стал напоминать огненную лаву, сообщают "Дни.ру".
Водопад Лошадиный хвост на восточном склоне горы Эль-Капитан становится "огнепадом" в последние две февральские недели. Столь необычный вид зависит от угла падения солнечных лучей, интенсивности освещения и температуры воздуха.
Every February a rare phenomenon makes Horsetail Fall @Yosemitenps glow like fire. Pic from Saturday by Ray Lee #California #firefall pic.twitter.com/Gxt2YlKav7— US Dept of Interior (@Interior) 14 февраля 2017 г.
Пользователи соцсетей активно реагируют на снимки "огнепада". Фотографии природного явления регулярно собирают большое количество лайков и комментариев.
Вершина Эль-Капитан находится на высоте 2307 метров над уровнем моря.
Some things in this world remind you of just how magical this existence can be...and the #FireFall phenomenon that happens at Horsetail falls in #Yosemite is definitely one of them. I'll post soon about the serendipitous manner than allowed me to be here for such a remarkable event. Ahh. A deep breath in...Hold...and...ouuuut. It's a great day to be an Earthling.
Ученые Калифорнийского университета изучили геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной Калифорнии. На основе полученных данных они пришли к выводу, что трещина может стать причиной мощного землетрясения.
Разлом Вентура, названный по имени близлежащего городка, способен спровоцировать сотрясение почвы силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Это приведет к разрушению городов и отделению части побережья от материка.